Adıyaman'da şap aşılama kampanyası sürüyor, 8 ilçede büyükbaş hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da şap aşılama kampanyası sürüyor, 8 ilçede büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

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Adıyaman\'da şap aşılama kampanyası sürüyor, 8 ilçede büyükbaş hayvanlar aşılanıyor
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Adıyaman'da 14 Eylül'de başlayan sonbahar şap aşılama kampanyasıyla kent merkezi ve 8 ilçede büyükbaş hayvanlar aşılanıyor. Çalışmalar 13 Kasım 2026'ya kadar sürecek; iller arası nakilde SAT-1 aşısının üzerinden en az 21 gün geçmesi şartı aranıyor.

Adıyaman'da hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası başlatıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

14 Eylül'de başlayan Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında kent merkezi ve 8 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda büyükbaş hayvanlar aşılanırken, aynı zamanda küpeleme ve hayvan kayıtlarının güncellenmesi işlemleri de yapılıyor.

Şap hastalığının hayvancılık işletmelerinde oluşturabileceği ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, hayvan hastalıklarıyla mücadelede aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Hayvancılığımızın sürdürülebilirliği ve yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplar yaşamaması açısından hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hastalıkların önlenmesinde koruyucu uygulamalar büyük önem taşıyor" dedi.

Öte yandan sığır cinsi hayvanların iller arası nakillerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenebilmesi için hayvanların, sevk tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde SAT-1 serotipini içeren şap aşısı ile aşılanmış olması gerekiyor. Ayrıca aşılama tarihinin üzerinden en az 21 gün geçmiş olması şartı aranıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere kampanya döneminde hayvanlarını mutlaka aşılatmaları ve aşılama çalışmalarını yürüten saha ekiplerine gerekli kolaylığı göstermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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