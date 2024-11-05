Adıyaman'da Siber Güvenlik Semineri - Son Dakika
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Adıyaman'da Siber Güvenlik Semineri

Adıyaman\'da Siber Güvenlik Semineri

Öğrencilere ve kamu personeline siber suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

05.11.2024 17:31
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Adıyaman'da öğrencilere ve kamu personellerine siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan "SiBERAY Projesi" kapsamında seminer düzenlendi.

Mevlana Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, öğrencilerin yanı sıra kurum personelinden oluşan yaklaşık 130 kişi katıldı.

Seminerde siber güvenliğin temel konularından biri olan siber zorbalık, sosyal medya güvenliği ve oltalama saldırıları üzerine ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, katılımcıları bu gibi tehditlere karşı nasıl koruyacaklarına dair pratik önlemler hakkında bilgilendirirken, çocuk istismarına karşı alınması gereken önlemler hakkında da önemli tavsiyelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Sosyal Medya, Teknoloji, Eğitim, Hukuk, Medya, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Siber Güvenlik Semineri - Son Dakika

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