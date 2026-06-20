Adıyaman'da Üvez Sorunu - Son Dakika
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Adıyaman'da Üvez Sorunu

Adıyaman\'da Üvez Sorunu
20.06.2026 14:17
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Adıyaman'da mesire alanında üvezlerden rahatsız olan vatandaşlar, ilaçlamanın yetersiz olduğunu belirtti.

Adıyaman'da, mesire alanında üvezlerden rahat bir nefes alamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Adıyaman Marina Mesire alanı ile Beşpınar Mesire alanına piknik amacıyla gelen bir çok vatandaş, üvezler nedeniyle mağduriyet yaşadı. Üvezlerden dolayı piknik yapamadıklarını dile getiren vatandaşlar, ilaçlamanın yetersiz olduğunu dile getirdi. Kafa dinlemek ve güzel bir zaman geçirmek için mesire alanına geldiklerini oysa daha çok mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yeterli ilaçlama yapmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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