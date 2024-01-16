 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Havalimanı'nda 2023 yılında 337 bin 563 yolcu taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Havalimanı'nda 2023 yılında 337 bin 563 yolcu taşındı

Adıyaman Havalimanı'nda 2023 yılında 4 bin 640 uçak trafiği yaşanırken, 337 bin 563 yolcu uçuş gerçekleştirildi. Ayrıca, yük trafiği ise 2 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı\'nda 2023 yılında 337 bin 563 yolcu taşındı
16.01.2024 - 13:40,
Abone Ol

Adıyaman Havalimanı'nı bir yılda 4 bin 640 uçak trafiği yaşanırken, 337 bin 563 yolcu uçuş gerçekleştirildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Adıyaman Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 708 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 234'e ulaştı.

Adılık ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 202 ton oldu.

2023 yılı içerisinde ise Adıyaman Havalimanı'nda yolcu trafiği 337 bin 563, uçak trafiği 4 bin 640, yük trafiği ise 2 bin 313 ton olarak gerçekleşti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adıyaman Havalimanı, Aralık, Ulaşım, Havacılık, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Havalimanı'nda 2023 yılında 337 bin 563 yolcu taşındı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:47:41. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Havalimanı'nda 2023 yılında 337 bin 563 yolcu taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement