Adıyaman Havalimanı\'nda 34 bin yolcu

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Ağustos ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 34 bin 197 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 34 bin 197 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 256, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplam 279 ton oldu. - ADIYAMAN