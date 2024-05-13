Adıyaman Havalimanı\'ndan Nisan Ayında 34 Bin 154 Kişi Uçakla Yolculuk Yaptı

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Nisan ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 34 bin 154 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 33 bin 988, dış hatlarda 166 yolcu olmak üzere toplam 34 bin 154 yolcuya hizmet verildi.

Nisan ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 255, dış hatlarda 1 olmak üzere 256'ya ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Ocak ayında toplam 276 ton oldu. - ADIYAMAN