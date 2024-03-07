Adıyaman İl Müftüsü: Ramazan Ayı için hazırlıklar tamam - Son Dakika
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Adıyaman İl Müftüsü: Ramazan Ayı için hazırlıklar tamam

Adıyaman İl Müftüsü: Ramazan Ayı için hazırlıklar tamam

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Müftü Haliloğlu, Ramazan Ayının dolu dolu geçeceğini ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, camilerde teravih namazları ve mukabelelerin okunacağını, Emir Sultan Camisi bahçesinde bin kişilik iftar yemekleri verileceğini ve huzur içinde bir Ramazan Ayı geçirmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

07.03.2024 16:12
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Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayına sayılı günler kala açıklamalarda bulundu.

Ramazan Ayının Adıyaman'da dolu dolu geçeceğini ve müftülük olarak bir çok çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, " İnşallah 10 Mart Pazar akşamı ilk teravih namazımızı kılıp 11 Mart Pazartesi günü de inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan Ayı biz Müslümanlar için rahmet ayı bereket ayı, marifet ayı her türlü güzelliğin yaşandığı bir aydır. Bizlerde Müslümanlar olarak Ramazan Ayı için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Depremden bir yıl sonra geçireceğimiz bu Ramazan'ı mateten ve manen çeşitli kazanımlarla ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Ayı bereket ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı bütün bunlarla birlikte aslında Ramazan Ayı yardımlaşma ayı, paylaşma ayıdır. Ramazan Ayı, Müslümanlar için bir anlamda da eğitim ayıdır, bir irade eğitimidir, sabır ayıdır. Ramazan Ayı bize insanlığımızı hatırlatan, Müslümanlığımızı bize hatırlatan bir aydır. İnşallah geçtiğimiz Ramazan Aylarında da olduğu gibi bu Ramazan Ayında da özellikle bu deprem felaketinden sonra iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir vatandaş olmak için çaba sarf edeceğiz. Bu Kur'an ayında Kur'an-ı daha iyi anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Orucumuzu tutup kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz. Bizlerde Adıyaman Müftülüğü olarak Ramazan Ayı boyunca Emir Sultan Camimizin bahçesinde bin kişilik iftar yemekleri vereceğiz inşallah. Hazırlıklarımızı yaptık ve bütün camilerimizde teravi namazları kılınacak, mukabeleler okunacak. Özellikle Ramazan Ayı münasebetiyle konteyner ve prefabrik kentlerde oluşturulan mescitlerde görevliler görevlendirdik. Ramazan Ayının huzur içerisinde geçmesi için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Müftüsü: Ramazan Ayı için hazırlıklar tamam - Son Dakika

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