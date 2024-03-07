Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Ramazan Ayına sayılı günler kala açıklamalarda bulundu.
Ramazan Ayının Adıyaman'da dolu dolu geçeceğini ve müftülük olarak bir çok çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, " İnşallah 10 Mart Pazar akşamı ilk teravih namazımızı kılıp 11 Mart Pazartesi günü de inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan Ayı biz Müslümanlar için rahmet ayı bereket ayı, marifet ayı her türlü güzelliğin yaşandığı bir aydır. Bizlerde Müslümanlar olarak Ramazan Ayı için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Depremden bir yıl sonra geçireceğimiz bu Ramazan'ı mateten ve manen çeşitli kazanımlarla ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Ayı bereket ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı bütün bunlarla birlikte aslında Ramazan Ayı yardımlaşma ayı, paylaşma ayıdır. Ramazan Ayı, Müslümanlar için bir anlamda da eğitim ayıdır, bir irade eğitimidir, sabır ayıdır. Ramazan Ayı bize insanlığımızı hatırlatan, Müslümanlığımızı bize hatırlatan bir aydır. İnşallah geçtiğimiz Ramazan Aylarında da olduğu gibi bu Ramazan Ayında da özellikle bu deprem felaketinden sonra iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir vatandaş olmak için çaba sarf edeceğiz. Bu Kur'an ayında Kur'an-ı daha iyi anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Orucumuzu tutup kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz. Bizlerde Adıyaman Müftülüğü olarak Ramazan Ayı boyunca Emir Sultan Camimizin bahçesinde bin kişilik iftar yemekleri vereceğiz inşallah. Hazırlıklarımızı yaptık ve bütün camilerimizde teravi namazları kılınacak, mukabeleler okunacak. Özellikle Ramazan Ayı münasebetiyle konteyner ve prefabrik kentlerde oluşturulan mescitlerde görevliler görevlendirdik. Ramazan Ayının huzur içerisinde geçmesi için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman İl Müftüsü: Ramazan Ayı için hazırlıklar tamam - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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