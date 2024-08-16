Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde cadde ve sokaklar yıkanıyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri tarafından alt ve üst yapısı biten cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alt ve üst yapısı biten Cadde ve sokakların yollarını yıkıyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve temiz bir kent için ekipler ilçe genelinde yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce, cadde, sokak ve kaldırımlar gecenin geç saatlerinden itibaren çöplerden arındırıldıktan sonra tazyikli suyla temizleniyor. Vatandaşların güne daha hijyenik bir ortamda başlamaları için şehrin bütün noktalarında çalışmalar programlı bir şekilde sürüyor. - ADIYAMAN