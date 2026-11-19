Adıyaman Kahta'da ebeveynlere çocukların yaşam becerileri eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ebeveynlere çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesine destek olma yolları anlatıldı. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi'nin programı kapsamında düzenlenen eğitimle ailelerin farkındalığının artırılması hedeflendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, çocukların yaşam becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla ebeveynlere eğitim verildi.
Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitim, "Çocukların Yaşam Becerilerinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Farkındalık Eğitim Programı" kapsamında gerçekleştirildi. Sunumda, ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde çocuklarının yaşam becerilerini geliştirmelerine nasıl destek olabilecekleri ele alındı. Eğitimle ailelerin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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