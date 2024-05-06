Adıyaman Sincik\'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi.

Bu yıl 4. düzenlenen Sincik Kaymakamlığı Geleneksel Satranç Turnuvası Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda yapıldı. Turnuvaya Sincik ilçesinde ikamet eden 132 satranç sever başvuruda bulundu. 7-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen satranç turnuvası 6 tur şeklinde yapıldı.

Satranç turnuvası açılış programında konuşan Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat, "Sincik gibi küçük bir ilçede satranç gibi bir akıl oyununda böyle yüksek bir katılımın olması bizleri çok mutlu etti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi satranç severlerin sayısını arttıracaktır. organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise, "İlçemizde satrancın yaygınlaşması ve gelişmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmesi ya da vakit öldürmesi yerine zihinsel açıdan gelişim için yararlı olan satranç sporu ile ilgilenmeleridir. Öğrencilerimizin satranç sporuna ilgisinin ve sevgisinin giderek artıyor olması memnuniyet verici. Satranç sporu stratejik düşünme, hesaplama gibi önemli kazanımların gelişmesini sağlayan mükemmel bir spordur. Bu turnuvaya katılıp ter döken tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi, emek ve katkı sağlayan herkesi tebrik ediyor, bu tip sosyal, sporsal etkinliklerin devamı için elimden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" şekilde konuştu.

Sincik Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile düzenlenen turnuvaya hem katılan öğrenciler hem de velileri heyecan dolu bir gün geçirdi.

Satranç turnuvasının sonucunda her kategoride dereceye giren ilk 3 kişi ödüllendirilerek turnuva tamamlandı. - ADIYAMAN