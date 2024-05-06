Adıyaman Sincik'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Sincik'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman Sincik\'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde düzenlenen geleneksel satranç turnuvasında 132 satranç sever yarıştı. Turnuva, üç ayrı kategoride 6 tur şeklinde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılımın yüksek olması organizatörleri memnun etti. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

06.05.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde geleneksel Satranç Turnuvası düzenlendi.

Bu yıl 4. düzenlenen Sincik Kaymakamlığı Geleneksel Satranç Turnuvası Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdunda yapıldı. Turnuvaya Sincik ilçesinde ikamet eden 132 satranç sever başvuruda bulundu. 7-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen satranç turnuvası 6 tur şeklinde yapıldı.

Satranç turnuvası açılış programında konuşan Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat, "Sincik gibi küçük bir ilçede satranç gibi bir akıl oyununda böyle yüksek bir katılımın olması bizleri çok mutlu etti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi satranç severlerin sayısını arttıracaktır. organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise, "İlçemizde satrancın yaygınlaşması ve gelişmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmesi ya da vakit öldürmesi yerine zihinsel açıdan gelişim için yararlı olan satranç sporu ile ilgilenmeleridir. Öğrencilerimizin satranç sporuna ilgisinin ve sevgisinin giderek artıyor olması memnuniyet verici. Satranç sporu stratejik düşünme, hesaplama gibi önemli kazanımların gelişmesini sağlayan mükemmel bir spordur. Bu turnuvaya katılıp ter döken tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi, emek ve katkı sağlayan herkesi tebrik ediyor, bu tip sosyal, sporsal etkinliklerin devamı için elimden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" şekilde konuştu.

Sincik Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile düzenlenen turnuvaya hem katılan öğrenciler hem de velileri heyecan dolu bir gün geçirdi.

Satranç turnuvasının sonucunda her kategoride dereceye giren ilk 3 kişi ödüllendirilerek turnuva tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Sincik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Sincik'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
11:10 Türkiye’den Almanya’ya Sığınma Talepleri Rekor Seviyede Türkiye'den Almanya'ya Sığınma Talepleri Rekor Seviyede
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement