Adıyaman Sincik\'te yayla suyu projesine 5 köy karşı çıktı, durdurulmasını istedi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Teşikan Yaylası'ndaki kaynak sularının ilçe merkezine aktarılması amacıyla yürütülen projeye 5 köyün muhtarı ve bölge sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar, su kaynaklarının tamamen aktarılması halinde yayladaki hayvancılık ve arıcılığın olumsuz etkileneceğini belirterek projenin durdurulmasını istedi.

Sincik ilçesine bağlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Teşikan Yaylası'ndaki kaynak sularının Sincik ilçe merkezine aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar bölge halkının tepkisine neden oldu. Çatbahçe Köyü Çavçük Mezrası'nda bir araya gelen Teşikan aşiretine mensup 5 köyün muhtarı ile vatandaşlar basın açıklaması yaptı.

Bölge halkı adına yapılan açıklamada, Teşikan Yaylası'ndaki su kaynaklarının burada yaşayan ve geçimini hayvancılık ile arıcılıktan sağlayan vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Kaynak sularının tamamının ilçe merkezine aktarılması durumunda özellikle yaz aylarında yaylada sürdürülen hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin zarar göreceği öne sürüldü.

Köy muhtarları adına açıklama yapan Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım, Teşikan Yaylası'nda bulunan 2 çeşmenin kaynak suyunun daha önce Sincik ilçe merkezine aktarıldığını söyledi. Yıldırım, mevcut kaynaklardan ilçe merkezinde yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin içme suyu ihtiyacının 4-5 katı kadar su sağlandığını öne sürdü.

Yaylada bulunan diğer kaynakların da Sincik ilçe merkezine aktarılmak istendiğini iddia eden Yıldırım, buna karşı olduklarını belirtti. Söz konusu suların ilerleyen süreçte sulama amacıyla da kullanılmasının planlandığını ileri süren Yıldırım, kaynakların tamamının alınması halinde yaylanın susuz kalacağını savundu.

Teşikan Yaylası'nın bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların yaz aylarında bölgede hayvancılık ve arıcılık yaptığını, bal, peynir ve yağ üreterek aile ekonomilerine katkı sağladığını söyledi.

Yıldırım, "Biz de bu devletin vatandaşlarıyız. Geçimimizi bu yayladan sağlıyoruz. Hayvancılık ve arıcılık yapıyoruz. Yaz aylarında burada balımızı, peynirimizi ve yağımızı üretiyoruz. Yayladaki su kaynakları bizim için hayat demektir. Daha önce 2 çeşmenin suyu zaten Sincik ilçe merkezine aktarılıyor. İlçe merkezinin ihtiyacının çok üzerinde su gidiyor. Kalan çeşmelerimizin de ilçe merkezine aktarılıp yaylamızın kurak bir çöle dönmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bölge sakinleri, Sincik ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına karşı olmadıklarını ancak yaylada yaşayan vatandaşların ve hayvancılıkla uğraşanların su ihtiyacının da gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

5 köyün muhtarı ve vatandaşlar, kaynak sularının tamamının ilçe merkezine aktarılmasını öngören çalışmanın durdurulmasını ve bölge halkının mağdur edilmeyeceği bir çözüm bulunmasını istedi.