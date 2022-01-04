Üye Girişi
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı

04.01.2022 15:11
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı

Adıyaman İl Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman İl Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Adıyaman Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ilçe tarım müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Adıyaman'ın tarım anlamında her geçen gün geliştiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirecekleri ve 2022 yılına yönelik yapacakları tarımsal çalışmalar için ise planlamalar yapacaklarını söyledi.

Müdür Kıyas, değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar ise, "Hepinizin bildiği gibi Adıyaman, tarım ve hayvancılık şehridir. Adıyaman ilimizde tarımsal kaynakların belirlenmesi, tarımsal kaynak ve potansiyeller değerlendirilerek tarım verimi ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün alımında sürekliliğin sağlanması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar kapsamında burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü valiliğimizin destekleriyle kentimizde tarımsal anlamda üstün çalışmalar yürütmektedir. Ben bu vesileyle tarım teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ben bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, kurum olarak 2021 yılında yaptıkları çalışmalar ve yapacakları yatırımlardan bahsetti. Değerlendirme toplantısı daha sonra soru, cevap şeklinde devam etti. - ADIYAMAN

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı
Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı

YORUMLAR
500

Ziraat Odası, Adıyaman, Ticaret, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika


Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
14:58 Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala!
14:51 Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor
14:49 Engin Akyürek, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
14:37 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı
14:36 Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı
14:34 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı
14:32 Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler
14:27 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor
14:26 Dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınından biri Hande Erçel oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement