Adıyaman Valiliği, kuvvetli yağışın yol açabileceği sel ve su baskınına karşı uyardı

Adıyaman Valiliği, kuvvetli yağışın yol açabileceği sel ve su baskınına karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Valiliği, 1 Ekim'de etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların 1 Ekim saat 10.00'dan 2 Ekim saat 02.00'ye kadar sürmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı tedbir alınması istendi.
Adıyaman Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji verilerine göre, Adıyaman'da 1 Ekim 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
Yağışların 1 Ekim 2026 saat 10.00'dan itibaren etkili olmaya başlamasının ve 2 Ekim 2026 saat 02.00'ye kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: İHA
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