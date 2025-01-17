Adıyaman Valisi Kayaönü Köyü\'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Kayaönü Köyü halkıyla bir araya geldi.

Kayaönü (Fahrikan) Köyü'nü ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve vali yardımcıları, köy meydanında vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Osman Varol ve beraberindeki heyet, köylülerle sohbet ederek talepleri de tek tek not aldırdı. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Osman Varol, "Yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima hissettiriyoruz. Yapımı devam eden köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bizleri gönül hanelerinde ağırlayan Kayaönü halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN