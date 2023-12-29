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Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni'deki Okul İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni'deki Okul İnşaatını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde yapımı devam eden 12 derslikli özel eğitim okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Varol, özel gereksinimli çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni\'deki Okul İnşaatını İnceledi
29.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde yapımı devam eden 12 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesinde yapımı devam eden 12 derslikli 2 katlı özel eğitim okulu inşaatında Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile birlikte incelemelerde bulundu. Vali Osman Varol, özel gereksinimli çocukların en iyi şartlarda ve ortamlarda eğitim alabilmesi için Besni ilçesinde eğitim yatırımlarına yenilerini eklediklerini söyledi.

Besni Erdemoğlu Mahallesi bölgesinde 2 katlı toplam 12 derslikten oluşan ve tamamlanma aşamasına gelerek önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan özel eğitim okulunda inceleyen Vali Varol, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Varol, çocukların güzel bir şekilde yetişmesine vesile olacak eğitim yatırımın Besni'ye hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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