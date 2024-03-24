Adıyaman Valisi Osman Varol, kentsel dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentsel dönüşümün yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.
Vali Osman Varol, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde başlanılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili böyleye geldi. Burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Osman Varol, aynı zamanda burada halk sahipleriyle de görüştü. Vatandaşlarla da sohbet eden Varol, ihtiyaç ve önerileri de dinledi. - ADIYAMAN
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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