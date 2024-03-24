Adıyaman Valisi Osman Varol, kentsel dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulundu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, kentsel dönüşümün yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde başlanılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili böyleye geldi. Burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Osman Varol, aynı zamanda burada halk sahipleriyle de görüştü. Vatandaşlarla da sohbet eden Varol, ihtiyaç ve önerileri de dinledi. - ADIYAMAN