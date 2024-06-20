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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, ilk olarak servislerde kalan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup hastalarla bir süre sohbet etti. Vali Osman Varol'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'da eşlik etti. Hastalarla bire bir ilgilenen Vali Varol daha sonra sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bayramını kutlayan Vali Varol, her zaman halkla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. - ADIYAMAN