Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastaları ziyaret etti ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, sağlık çalışanlarına da bayramlarını kutladı ve birlik ve beraberlik mesajları verdi.

20.06.2024 14:18
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, ilk olarak servislerde kalan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup hastalarla bir süre sohbet etti. Vali Osman Varol'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'da eşlik etti. Hastalarla bire bir ilgilenen Vali Varol daha sonra sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bayramını kutlayan Vali Varol, her zaman halkla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personelleri ile hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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