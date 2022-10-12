Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı

12.10.2022 17:14
Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı

Adıyaman haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Adıyaman'da avcılara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Adıyaman'da avcılara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılardan avcılık belgeleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını inceliyor. Ekipler, izinsiz avcılık yapan şahsılara ise gerekli cezai işlemleri uyguluyor

Ekipler, denetim sonunda ise belgeli ve randevulu avcılık gerçekleştiren avcılara teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman yerel haberleri... Adıyaman'da avcı denetimleri arttırıldı - Son Dakika

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