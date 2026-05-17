Adıyamanlı Sporcu, Havalı Silahlar Yarışmasında Üçüncü Oldu
Adıyamanlı Sporcu, Havalı Silahlar Yarışmasında Üçüncü Oldu

17.05.2026 13:43
Adıyamanlı Mehmet Ali Kaya, Havalı Tabanca U15 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bülent Kupası ve Milli Takım Seçmeleri Yarışması, Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Adıyaman'ı 5 sporcu temsil etti. Yarışmalar sonucunda Adıyamanlı sporcu Mehmet Ali Kaya, 10 metre Havalı Tabanca U15 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, elde edilen dereceyle ilgili yaptığı açıklamada, genç sporcuların ulusal organizasyonlarda gösterdiği başarılardan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Elüstü, "Genç sporcularımızın ulusal düzeyde elde ettiği bu tür dereceler bizleri son derece gururlandırmaktadır. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

