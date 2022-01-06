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Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük'ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ziyaret - Son Dakika

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük'ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ziyaret

06.01.2022 15:13
Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük'ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ziyaret

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'i ziyaret etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük Van Adliyesini ziyaret etti. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Doç. Dr. Büyük ile birlikte Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Grup Başkanlığı'na geçişi noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip değerlendirildi. Ziyarete Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı da eşlik etti. - VAN

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Adli Tıp Kurumu, Yalçın Büyük, Cumhuriyet, Adli Tıp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük'ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük'ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'e ziyaret - Son Dakika
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