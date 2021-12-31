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ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı

31.12.2021 17:38

ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldıKent iş birliğini en üst düzeye çıkarmak için Aydın'daki sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasında eğitim, sağlık, spor ekonomik ve kültürel alanda ilişkileri güçlendirmek adına kurulan Sivil Senatonun resmi ilk...

ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi tarafından Üniversite-Kent iş birliğini en üst düzeye çıkarmak için Aydın'daki sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve diğer paydaşlar arasında eğitim, sağlık, spor ekonomik ve kültürel alanda ilişkileri güçlendirmek adına kurulan Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, sivil toplum örgütü ve sektör temsilcileri sivil senatör olarak yer aldı.

Toplantı, üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli Çağrı Kesen'in Sivil Senato için hazırlanan web ara yüzünü tanıtması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Resmi Senatoda, Sivil Senatonun onaylanarak resmi hale geldiğini belirterek, "Sivil Senatomuz; Devletimize, Milletimize ve Aydınımıza hayırlı olsun. Halk ile üniversite bütünleşmesi adına Sivil Senato büyük önem taşıyor. Vatandaşın üniversiteden beklentilerini ve üniversitenin Aydın'a katkılarını hep birlikte ele alacağız. İlin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak projelere yön vererek gelişim ivmemizi yükselteceğiz." dedi.

Sivil Senato'nun Üniversite ile Aydın kenti sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar arasında ilişkileri güçlendirerek ortak görüş oluşturmak ve Aydın'a katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu beliren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Alanında yetkin isimlerden oluşan Senatomuz ile Aydın'ın sorunlarını analiz ederek çözüm önerisi oluşturacağız. Farklı sektörlerin, bilgi birikimlerinin bir araya gelmesi ile oluşan düşünceler ve projeler ile İlimizin ve Üniversitemizin bütünleşerek güç kazanacağına inancım tam." dedi.

Sivil Senato Yönetim Kurulunda; Yalçın Pekgüzel, Fırat Barışık, Cemil Şahin, Anıl Yetişkin, Demet Pilevneli, Yürütme Kurulunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Sekreterya da ise Veli Tiryaki İdari Mali İşler Daire Başkanı Faruk Uludağlı ve Mustafa Yılmaz yer aldı.

ADÜ ve Aydın için daha çok çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağını ve daha çok çalışmak için bu makamda bulunduğunu kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, Aydın olmak üzere herkesin yeni yılını kutladı.

ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı
ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı
ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı

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Münir Karaloğlu, Üniversite, Senato, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ'de Sivil Senatonun resmi ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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