ADÜ\'de Tıp Bayramı İçin Bisiklet Turu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar birlikte pedal çevirerek hem fiziksel aktivitenin hem de sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Etkinlik aynı zamanda çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artırılması açısından da önemli bir farkındalık oluşturdu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bisiklet turunda katılımcılar keyifli anlar yaşarken, hareketli yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı. Sağlık, spor ve çevre bilincini bir araya getiren etkinlik, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında düzenlenen faaliyetler arasında yer aldı.

ADÜ Kampüsü içerisinde düzenlenen bisiklet turuna öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler katılım sağladı. - AYDIN