ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi

30.03.2022 09:12
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1993-2022 tarihleri arasında vefat eden toplam 5 öğretim üyesi ve 4 idari personeli için anma töreni düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1993-2022 tarihleri arasında vefat eden toplam 5 öğretim üyesi ve 4 idari personeli için anma töreni düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Dekan v. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Bugün fakültemizin kuruluşundan bu tarafa 1993-2020 yılları arasında vefat eden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Turgut, Prof. Dr. Ekmel Tekintaş, Prof. Dr. Tevfik Yoltaş, Prof. Dr. Ömer Faruk Durdu, Prof. Dr. Hüseyin Başal ile personelden İsmail Sarıbıyık, İhsan Kadı, Hulusi Utaş, Serdar Muhtar'ı anmak için toplanmış bulunmaktayız. Bugünlere gelmemizde hepsinin emekleri çok fazla" dedi.

Geçmişe sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, anma töreninin gelenekselleşerek her yıl gerçekleşmesini temenni ettiğini belirtti ve vefat etmiş öğretim üyeleri ve personele rahmet ve baş sağlığı diledi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın vefat eden tüm öğretim üyeleri ve personelle olan anılarını anlatarak ve her birinin çok değerli olduğunu ve unutulmaması gerektiğini söyledi

Konuşmaların ardından vefat eden her bir personelin sinevizyon sunumu gerçekleştirildi ve hocalar hakkında öğretim üyeleri anılarını paylaştı. Tören sonunda, vefat eden öğretim üyeleri ve personelin aileleri, Dekanlık katında yer alan 'Bizimle Yaşayanlar' bölümüne fotoğraflarını ve özgeçmiş tablolarını yerleştirdi.

Tören, tüm personele ve öğrencilere lokma dağıtımı ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi

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Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Ziraat Fakültesi vefat edenleri için, anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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