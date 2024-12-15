AFAD'dan Tel Rıfat'ta Gıda Desteği

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Tel Rıfat bölgesine geri dönüş yapan Suriyelilere gıda kolisi dağıttı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde de yanlarında olmaya devam ediyoruz. AFAD insani yardım ekiplerimiz, terör örgütünden temizlenen Tel Rıfat bölgesinde yaşayan 625 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İnsanımız için ülkemizde; insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi. - ANKARA