AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi - Son Dakika
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AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi

06.06.2022 12:56
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İskilip Belediyesi İtfaiye personeline afet ve acil durum eğitimi verildi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İskilip Belediyesi İtfaiye personeline afet ve acil durum eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitim programında; depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgiler aktarılırken, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verildi. AFAD tarafından yaşanabilecek bir tabi afette yapılması gerekenlerin yanında vatandaşlara ulaşmak ve konaklayacakları yerlerin hızlı bir şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "AFAD Çorum İl Müdürlüğü Eğitmenleri tarafından, itfaiye personelimize afet ve acil durum eğitimi verildi. Yaşanabilecek bir afet durumunda; acil müdahale için donanımlı ve eğitimli personelimiz olmasına gayret gösteriyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için daima hazır olmaya çalışıyoruz" dedi. - ÇORUM

AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çorum, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi - Son Dakika

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