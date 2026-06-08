AFDOS Doğa Yürüyüşü Çukurca\'da Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın doğa sporlarındaki öncü kuruluşu Afyon Doğa Sporları Kulübü (AFDOS), doğa tutkunlarını tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çukurca bölgesinde bir araya getirdi.

Sabahın erken saatlerinde Afyonkarahisar'dan hareket eden doğasever grubu, rehberler eşliğinde belirlenen güvenlik önlemlerine sadık kalarak Çukurca rotasında yürüyüşe başladı. Bölgenin dik yamaçları, geniş vadileri ve temiz su kaynakları boyunca uzanan parkurda temiz havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkaran AFDOS üyeleri, coğrafi zenginlikleri yakından inceleme fırsatı buldu. Yürüyüş esnasında karşılaştıkları doğal oluşumları ve yeşilin her tonunu fotoğraflayan katılımcılar, adeta görsel bir şölen yaşadı. Farklı yaş gruplarından birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hem kondisyon depolama hem de kulüp üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirme açısından keyifli bir atmosfere sahne oldu.

"Doğayı korumak ve tanıtmak en büyük misyonumuz"

Zorlu ve keyifli parkuru başarıyla tamamlayan grubun yürüyüşünün ardından kısa bir değerlendirmede bulunan AFDOS yetkilileri, Afyonkarahisar ve çevresindeki saklı kalmış güzellikleri gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı. Çukurca parkurunun hem zorlayıcı hem de dinlendirici yönüyle doğaseverlerden tam not aldığını belirten kulüp yönetimi, "Doğayı korumak ve tanıtmak en büyük misyonumuz" ifadelerini kullanarak tüm katılımcılara gösterdikleri performans ve duyarlılık için teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR