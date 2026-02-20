Afyon\'da Çiftçilere Bitki Koruma Eğitimi

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde çiftçilere yönelik bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı belirtildi. Eğitimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli teknik personelimiz tarafından, il genelinde üreticilerimize yönelik B-Reçete uygulamaları ile bitki koruma ürünleri uygulayıcısı eğitimleri planlı şekilde yürütülmekte; eğitim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Bu çerçevesinde Çay, Emirdağ ve Sinanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı, e-Reçete (B-Reçete) sistemi ve uygulama esasları ile çevre ve insan sağlığının korunması konularında üreticilerimize bilgilendirme yapılmıştır.

Müdürlük olarak üretimde verim ve kaliteyi artırmak, sürdürülebilir tarımı desteklemek ve bilinçli bitki koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarımız il genelinde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR