Afyon\'da Hünnap Hasadı Başlıyor

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Afyonkarahisar'da yetiştirilen sindirim ve kalp hastalıklarına iyi geldiği bildirilen hünnap hasadının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Tarım ve Osman İl Müdürü Özkan Parlak, Çayırbağ beldesinde bulunan hünnap bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Parlak, "Yaklaşık 25 dekar alanda kurulan bahçede başta hünnap olmak üzere diğer tür ve çeşitlerde meyve ağaçları bulunmaktadır. İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmayan hünnap dikenli bir ağaç yapısına sahip olan hamken meyveleri zeytine benzeyen, olgunlaştığında iğdeye benzeyen hem kurusu hem de yaşı tüketilebilen bir meyvedir. Lif içeriği yüksek olan hünnap sindirimin düzenlenmesi ile kalp hastalıkları riskini arttıran kolesterole karşı koruma sağlayan bir meyvedir.

Üreticimizin bahçesinde değişik çeşit hünnap ağacı bulunmakta olup yeni çeşitlerinde denemesi yapılmaktadır. Ayrıca bahçede hünnap dışında farklı çeşitlerde badem, kestane, üzüm, elma, erik ve şeftali yetiştiriciliği de yapılmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR