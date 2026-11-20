Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel göreve başladı, ilk bilgileri aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı onayıyla Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Turan Gel, görevine başladı. İlçe kurum amirlerince karşılanan Gel, ilçenin durumu ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı; önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri yapması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine görevlendirilen Kaymakam Ahmet Turan Gel, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığının onayı ile Başmakçı Kaymakamlığına atanan Ahmet Turan Gel, ilçedeki mesaisine başladı. Görevine başlamasının ardından ilçe kurum amirleri ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Gel, ilçenin genel durumu ve yürütülen kamu hizmetleri hakkında ilk bilgileri aldı.
Kaymakam Ahmet Turan Gel'in önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki devam eden projeleri ve vatandaşların taleplerini yerinde incelemesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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