Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çalışmada ilçede anaç koyun keçi desteklemesi projesi çerçevesinde tespit çalışmaları ile koyun, keçilerde aşılama ve kimliklendirme yapıldı. Çalışmada çok sayıda besici ziyaret edilirken, tespit ve aşılama çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. Proje çerçevesinde ekipler ayrıca desteklerle ilgilide besicilere bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR