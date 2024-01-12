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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, anaç koyun keçi desteklemesi projesi kapsamında tespit ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Afyonkarahisar\'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi
12.01.2024 - 13:50,  Güncelleme: 13:50
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çalışmada ilçede anaç koyun keçi desteklemesi projesi çerçevesinde tespit çalışmaları ile koyun, keçilerde aşılama ve kimliklendirme yapıldı. Çalışmada çok sayıda besici ziyaret edilirken, tespit ve aşılama çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. Proje çerçevesinde ekipler ayrıca desteklerle ilgilide besicilere bilgiler verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde anaç koyun tespit ve aşılaması çalışması gerçekleştirildi - Son Dakika
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