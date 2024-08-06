Afyonkarahisar Belediye Başkanı Garnizon Millet Bahçesi\'nde Çalışmaları İnceledi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Garnizon Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köksal, vatandaşların yararına olan her projenin arkasında olduğunu söyledi. Garnizon Millet Bahçesi'nin de bu projeler arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Köksal, "Afyonkarahisar'da hemşerilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri, yeşil alan olarak kullanabilecekleri her yer için uğraşıyoruz. Garnizon Millet Bahçesi, yapımı uzun süredir devam eden bir yer. Biz göreve geldiğimizden bu yana, yapımı devam eden projelerin, Afyonkarahisar halkına yararlıysa, Afyonkarahisar'ın menfaatineyse devam edeceğimizi belirtmiştik. Burada da yeşil alan ihtiyacını karşılamak, çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin, tüm hemşerilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri bir alanı Afyonkarahisar'a kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

En kısa sürede projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Köksal şöyle konuştu:

"En kısa sürede bu Millet Bahçesi'nin tamamlanmasını istiyor, bu noktada da Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah burayı yapan firmadan teslim aldığımızda da Afyonkarahisar'ın yararına bir iş ortaya çıkar. Hemşerilerimizin burada güzel zaman geçirebileceği, sosyalleşebilecekleri, torunlarıyla, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayabilecekleri bir mekan olması için çalışıyoruz. Bundan sonra da şehrimizin her anlamda gelişmesi, güzelleşmesi için bütün Afyonkarahisar Belediyesi Ailem ile birlikte mücadeleye devam edeceğim" - AFYONKARAHİSAR