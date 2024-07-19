Afyonkarahisar Belediye Başkanı Restorasyon Çalışmalarına Ağırlık Verecek

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tarihi bölgelerde restorasyon çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade ederek, "Restorasyon konusunda 5 yıllık süreç içerisinde yapmak istediğimiz bir şeyler var Uzun Çarşı, Kasaplar İçi, Kadınlar Pazarı ve Kale'nin etekleri olmak üzere bu kısımları tamamen Afyonkarahisar'ın turizmine kazandırmak istiyoruz" dedi.

Başkan Köksal'ın talimatlarıyla başlatılan "Mahalle Buluşmaları" çerçevesinde şimdiye kadar Ataköy, Fatih, Uydukent, Ertuğrul Gazi, Esentepe, Selçuklu, Beyazıt, Yarenler ve Yunus Emre Mahallelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Başkan Köksal'ın bu çerçevede son adresi ise Akmescit Mahallesi oldu. Bu mahallenin Afyon'un kalbi olduğunu belirten Başkan Köksal, "Burası en eski mahallemiz ve yaşayan konakların her birinin ayrı bir hikayesi var. Tarihi evler bulunuyor; bazılarının restorasyonu yapılmış, bazıları yarım bırakılmış, bazılarına ise hiç uğranmamış. Restorasyon konusunda 5 yıllık süreç içerisinde yapmak istediğimiz bir şeyler var; Uzun Çarşı, Kasaplar İçi, Kadınlar Pazarı ve Kale'nin etekleri olmak üzere bu kısımları tamamen Afyonkarahisar'ın turizmine kazandırmak istiyoruz. Afyonkarahisar, tarihi bir kent olarak ön plana çıkmalı. Termal kaynaklarıyla, mermer yataklarıyla Cumhuriyetin kurulduğu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı, 7 düvele meydan okunan topraklar burası. Buraların yerli ve yabancı turistler tarafından sürekli ziyaret edilen yerler olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR