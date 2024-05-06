Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi Evleri için önemli bir protokol imzalayacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi Evleri için önemli bir protokol imzalayacak

Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi Evleri için önemli bir protokol imzalayacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilgi Evleri'nin tüm vatandaşların yararına kullanılması için önemli bir protokole imza atacaklarını kaydetti. Belediyemiz ile İl Müftülüğü arasında imzalanması planlanan protokol kapsamında 7 Bilgi Evi'nde din, ahlak, erdem bilgileri en güvenilir kaynaklar ve isimler aracılığıyla öğretilecek.

06.05.2024 11:36  Güncelleme: 11:41
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Bilgi Evleri'nin tüm vatandaşların yararına kullanılması için önemli bir protokole imza atacaklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri, yeni dönemde tüm vatandaşların yararlanabileceği merkezler haline gelecek.

Belediyemiz ile İl Müftülüğü arasında imzalanması planlanan protokol kapsamında 7 Bilgi Evi'nde din, ahlak, erdem bilgileri en güvenilir kaynaklar ve isimler aracılığıyla öğretilecek.Belediye Başkanımız Burcu Köksal, İl Müftülüğü ile imzalanacak protokolün çok yararlı olacağına dikkat çekti. Köksal, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımız, vatandaşlarımızın dini aslına uygun şekilde öğrenmesini; bu çerçevede ahlak ve milli bilinçle gelecek nesillerin yetişmesini, devletin bütünlüğüne ve milletin birliğine hizmeti hedefleyen köklü bir kurumumuzdur. Bu bilinçle, biz de İl Müftülüğümüz ile işbirliği yapacağız. İl Müftümüz Lütfü İmamoğlu'nun belediyemize yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde konuştuğumuz üzere, en kısa zamanda protokol imzalayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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