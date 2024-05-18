Afyonkarahisar Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Paketleri Dağıttı

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Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kentteki çölyak hastalarına yönelik hazırlanan glütensiz gıda paketleri vatandaşlara ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, çölyak hastalarına peş peşe müjde verdi. Hasta yakınlarının glütensiz gıdalara erişimde sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Başkan Köksal, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaptıklarını söyledi. Başkan Köksal; Ankara'dan temin edilecek glütensiz ürünler için özel satış büfesi oluşturacaklarını ve maliyetine satışa sunulacağını duyurdu.

Çölyak hastalarının glütensiz gıdalara erişiminde zorluk çektiklerini ifade eden Başkan Köksal, "Maalesef vatandaşlarımız ürünlere oluşmakta maddi açıdan zorlanıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ürünlerimizi artık buradan temin edeceğiz. Maliyetine satışa sunacağız. Ürünlerimiz için oluşturacağımız özel satış büfesini ise çok yakında hizmete alacağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR