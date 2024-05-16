Afyonkarahisar Belediyesi Halk Günü Toplantılarına Başlıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi Halk Günü Toplantılarına Başlıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Halk Günü Toplantılarına Başlıyor

Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan Başkan Burcu Köksal'a iletebileceği Halk Günü Toplantılarına başlıyor. Her hafta Cuma günleri düzenlenecek toplantılara başkan yardımcıları ve belediye birim müdürlüleri de katılacak.

16.05.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Afyonkarahisar Belediyesi, vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan Başkan Burcu Köksal'a iletebileceği Halk Günü Toplantılarına başlıyor.

Her hafta Cuma günleri 10.00-12.45 saatleri arasında düzenlenecek ilk halk günü toplantısının, yarın (17 Mayıs Cuma) Belediye Meclis Salonunda yapılacağı kaydedildi. Başkan Köksal'ın başkanlığında vatandaşlardan gelen istek ve taleplerin dinleneceği toplantılara, başkan yardımcıları ile belediye birim müdürlülerinin de katılacağı ifade edildi.

Afyonkarahisar için daha çok çalışmak ve zaman harcamak gerektiğine işaret eden Başkan Köksal açıklamasında, "Üzerime yüklenmiş olan görev ve sorumluluğun bilincindeyim. Pazartesi gününden itibaren artık hayırlı olsun ziyaretleri için randevu veremeyeceğiz. Çünkü Afyonkarahisar'ımız için daha çok çalışmamız ve verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için daha çok zaman harcamamız gerekiyor. Bu demek değildir ki sizlerle görüşmeyeceğiz. Bundan sonra mahallenizde, sokağınızda, caddenizde sizlerle bir araya geleceğim. Ayrıca her Cuma günü Halk Günü toplantılarımıza başlıyoruz. Bu Cuma günü saat 10.00'dan itibaren belediye binamızda sizlerle buluşacağız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediyesi Halk Günü Toplantılarına Başlıyor - Son Dakika

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