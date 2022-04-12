Afyonkarahisar Belediyesi ile çalışanlar arasında ipler gerildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi ile çalışanlar arasında ipler gerildi

12.04.2022 13:35
Afyonkarahisar Belediyesi ile çalışanlar arasında ipler gerildi

Belediye İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, yaklaşık bin çalışan için Afyonkarahisar Belediyesi'nin 2022 yılı için sıfır zam teklifinde bulunduğu kaydederek, "Bu sıfır zam teklifinin üyelerimiz ve sendikamızca kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Belediye İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, yaklaşık bin çalışan için Afyonkarahisar Belediyesi'nin 2022 yılı için sıfır zam teklifinde bulunduğu kaydederek, "Bu sıfır zam teklifinin üyelerimiz ve sendikamızca kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Başkan Şahin, Afyonkarahisar Belediyesi ile sendika arasında devam eden toplum iş sözleşmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Toplu iş görüşmesinde sonuca ulaşamadıklarını kaydeden Başkan Şahin, "İşveren tarafından bir önceki sözleşmeden doğan enflasyon farkından dolayı yüzde 23 ücret zammı yapıldığını, bunun üzerine tekrar ücret zammı veremeyiz denilmektedir. Bu gelen ücret artışı, geçmiş olduğumuz yılın son altı ayına ait enflasyon farkı yansımasıdır. Halbuki bu yılın ilk üç aylık enflasyonu ise yüzde 21,37 oranındadır. 2022 yılı için sıfır zam teklifi üyelerimiz ve sendikamızca kabul edilmesi mümkün değildir. Hayat pahalılığı ciddi bir şekilde artarken bir yıl süreli sıfır zam teklifi şaşkınlık yaşatmıştır. İşverenin sunmuş olduğu sıfır zam teklifi ile anlaşma sağlanamamıştır" dedi.

"Üyelerimize işten çıkartma tehdidi ile baskılar yapılmaktadır"

Grev haklarının baskılarla sabote edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yine Yüntaş Akaryakıt Gıda İçeçek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde çalışmakta olan 960 işçimize adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 25 Kasım 2021 tarihinde, Atık Su Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği Personel Limitet Şirketinde çalışmakta olan 23 üyemiz adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 29 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır. İlk görüşme tarihinden bu güne kadar yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Üyelerimizin alacağı her türlü kararın arkasındayız. Yasal hakları olan grev oylaması isteyen üyelerimize baskılar artmaktadır. Hatta kadrolu işçilerimizin ikramiyeleri günü geçmesine rağmen ödenmemiştir. Yasal çerçevede hiçbir kimseye zarar vermeden yasal yollardan hak aramak suçmuş gibi üyelerimize işten çıkartma tehdidi ile baskılar yapılmaktadır." - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediyesi ile çalışanlar arasında ipler gerildi - Son Dakika


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