Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bayram Tedbirleri Alıyor

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Ramazan Bayramı nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı. Bayram öncesi denetimlerine başlayan ekipler, bayram süresince de görevlerinin başında olacak.

İzinlerin kaldırıldığı Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Birimi bayram boyunca 24 saat görev yapacak. Denetimlerini yoğunlaştıran Zabıta ekipleri, özellikle yiyecek, içecek satan işyerleri üzerinde duruyor. Bu işyerlerine yapılan sıkı denetimler sonucu vatandaşlara bozuk ve miadı dolmuş gıda maddeleri satılmaması için yoğun çaba gösteriliyor. Denetimlerde Ramazan Bayramı temel yiyecekleri olan tatlı, et ürünleri, süt ürünleri ile sebze ve meyvelerin sürekli etiket, gramaj kontrolleri yapılmaya devam edecek. Coğrafi konumu bakımından Türkiye'nin merkezi çizgisinde tüm yolların kesiştiği yerde olan kentte ana güzergahların temizliği, kaldırım işgalleri, yol güzergahındaki şekerciler, restaurantlar, dinlenme tesisleri, gıda maddeleri tüzüğü ve 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma hakkındaki kanun çerçevesinde denetlenerek gerekli önlemler alınacak.

Uzak semtlerinde oturan vatandaşların eş, dost ve akrabalarını kolaylıkla ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla şehir içinde çalışan hatlardaki dolmuşlara yazılı talimat gönderilerek tam kapasite ile fazla nöbetçi araçla çalışmaları sağlanacak. Şehirlerarası otogar da sıkı önlemler alınarak yolcuların düzenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanacak. Vatandaşların ekmek ihtiyacını sağlamak için Ramazan Bayramı süresince ekmek fırınları ekmek çıkarmaya devam edecekler. - AFYONKARAHİSAR