Afyonkarahisar Bolvadin'de yaklaşık 8 bin hastanın faydalandığı servis kapatıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de yaklaşık 8 bin hastanın faydalandığı servis kapatıldı

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Bolvadin Devlet Hastanesi'nde Günübirlik Servis adıyla anılan bölüm kapatıldı. Yaklaşık 8 bin hastanın bugüne kadar yararlandığı birimin kapatılma gerekçesi açıklanmazken, karar ilçede tepkiyle karşılandı.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'nde 'Günübirlik Servis'in kapatılması ilçede tepkilere neden oldu.

Bolvadin ilçesinde, halk arasında "Günübirlik Servis" olarak bilinen ve tedavi gören hastaların serum taktırıp taburcu olduğu bölüm hizmete kapatıldı. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin hastanın faydalandığı servisin kapatılma kararı ilçede büyük tepkiye yol açtı.

Servisin neden kapatıldığı ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiBolvadinGüncelSağlıkAfyonYerelSon Dakika

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