Afyonkarahisar Bolvadin Özburun'da Mutlu Kaymak vefat edenler için mevlit düzenledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin Özburun'da Mutlu Kaymak vefat edenler için mevlit düzenledi

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Afyonkarahisar Bolvadin Özburun\'da Mutlu Kaymak vefat edenler için mevlit düzenledi
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Belçika'da yaşayan hayırsever iş insanı Mutlu Kaymak, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde vefat edenlerin ruhuna mevlit ve yemek organizasyonu düzenledi. Çok sayıda belde sakini katıldı; duaların ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde gurbetçi hayırsever Mutlu Kaymak, beldede vefat eden tüm vatandaşların ruhuna ithafen geniş katılımlı bir mevlit ve yemek organizasyonu düzenledi.

Belçika'da yaşamını sürdüren hayırsever iş insanı Mutlu Kaymak, sıla-i rahim ziyareti çerçevesinde geldiği memleketi Bolvadin'in Özburun beldesinde anlamlı bir hayra imza attı. Belde kültür ve dayanışmasını pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda, Özburun'da geçmişten günümüze ahirete irtihal etmiş tüm merhum ve merhumelerin ruhuna dualar okundu.

Özburun beldesinde gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda kasaba sakini katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, din görevlileri tarafından dualar edilerek belde halkının geçmişleri yad edildi. Okunan mevlidin ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

"Sıla ruhu ve vefa borcu"

Ata toprağına vefa borcunu ödemek ve belde halkı arasındaki birlik, beraberliği pekiştirmek amacıyla bu daveti verdiğini belirten iş insanı Mutlu Kaymak, "Gurbette olsak da kalbimiz, aklımız her zaman memleketimizde. Özburun'umuzun toprağında hakkı olan, bu beldeye emek vermiş ve aramızdan ayrılmış tüm hemşehrilerimizin ruhunu şad etmek istedik. Katılan, duasını esirgemeyen tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Belde sakinleri ise anlamlı organizasyondan dolayı gurbetçi iş insanı Mutlu Kaymak'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Yemek ikramı ve yapılan duaların ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
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