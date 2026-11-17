Afyonkarahisar'da 2026-2027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Burcu Köksal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı alınacak önlemler, karla mücadele hazırlıkları, ulaşım ve trafik güvenliği ile acil müdahale çalışmaları ele alındı.

Kara yolları, ilçe, belde ve köy yollarında yapılacak kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, araç ve iş makinesi kapasitesi ile enerji ve haberleşme altyapısının kesintisiz hizmet vermesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Vali Aktaş, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve kamu hizmetlerinin aksamaması için tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak koordinasyon içerisinde çalışması talimatını verdi. Aktaş, Afyonkarahisar için bereketi bol, sıkıntısı az bir kış mevsimi temennisinde bulundu.