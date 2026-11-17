Afyonkarahisar'da 33 personel asil memurluğa geçiş için törenle yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini tamamlayan 33 personel için Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yemin töreni düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, 33 personel asil memurluğa geçiş kapsamında yemin etti.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 33 personel için yemin töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, aday memurluk sürecini tamamlayan 33 personel, asil memurluğa geçiş kapsamında yemin etti.
Tören, yemin merasiminin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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