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Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 62 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için eğitim verildi. Eğitimde, anne ve anne adaylarına madde kullanımının zararları ve uyuşturucuyla mücadelede gençlerin desteğinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Afyonkarahisar\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi
27.12.2023 - 13:25,
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Afyonkarahisar' da 'en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde anne ve anne adaylarına uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için eğitim verildi.

Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliği görevlilerince 'en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde 62 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için bilgilendirme yapıldı. Eğitim çerçevesinde anne ve anne adaylarına farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede gençlerin de desteğinin alınması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi - Son Dakika
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