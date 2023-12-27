Afyonkarahisar\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesiyle Anne ve Anne Adaylarına Eğitim Verildi

Afyonkarahisar' da 'en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde anne ve anne adaylarına uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için eğitim verildi.

Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliği görevlilerince 'en iyi narkotik polisi anne' projesi çerçevesinde 62 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek için bilgilendirme yapıldı. Eğitim çerçevesinde anne ve anne adaylarına farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede gençlerin de desteğinin alınması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR