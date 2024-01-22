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Afyonkarahisar'da eski meslek yüksekokulu binasındaki hurda malzemelerin satışıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eski meslek yüksekokulu binasındaki hurda malzemelerin satışıyla ilgili inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde eski meslek yüksekokulunun atıl duruma geçen binasındaki metal hurda malzemelerin ihalesiz olarak satıldığı iddiaları üzerine Afyonkarahisar Valiliği İdare Denetim Birim tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da eski meslek yüksekokulu binasındaki hurda malzemelerin satışıyla ilgili inceleme başlatıldı
22.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 14:02
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde eski meslek yüksekokulunun atıl duruma geçen binasındaki metal hurda malzemelerin ihalesiz olarak satıldığı iddiaları üzerine Afyonkarahisar Valiliği İdare Denetim Birim tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Başmakçı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başmakçı Belediyesinin geçtiğimiz aylarda yıllarda belediye eski hizmet binasını Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Başmakçı Meslek Yüksekokulu'na tahsis ettiği binayı kurum boşalttı. Bina atıl duruma geçince ise iddiaya göre, ilçenin MHP'li Belediye Başkanı Melahat Berber binadaki hurda metallerin satılması talimatını verdi. İşçiler ise ihale yapılmadan ya da belediye encümen kararı alınmadan binadaki hurdaları sökerek demirciye sattı. Olaya bazı meclis üyelerinin tepki göstermesi üzerine Başmakçı Kaymakamlığı durumu Afyonkarahisar Valiliği'ne bildirdi. Sonrasında ise valilik İdare Denetim Birimi olayla ilgili inceleme başlatırken, inceleme sonucunda soruşturma açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Başkan Berber ise olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada satışın ihale yoluyla yapıldığını usulsüzlük olmadığını belirtirken, ihaleyle ilgili bilgi vermekten kaçındı. Başkan Berber ayrıca kendisinin bu tür konularla karalandığını öne sürdü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da eski meslek yüksekokulu binasındaki hurda malzemelerin satışıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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