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Afyonkarahisar'da içkili mekan kontrolleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren içkili eğlence yerlerini ve bu yerlerin kapanış saatlerine uymasını kontrol etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız.