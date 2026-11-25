Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, organik kanatlı yetiştiriciliği ile denetim süreçlerine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Daire Başkanlığı'nın organize ettiği toplantıya, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Organik Tarım birimlerinde çalışan teknik personeller iştirak etti.

Toplantıda, organik kanatlı yetiştiriciliğinde riayet edilmesi gereken kurallar, üretim aşamalarında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ve denetim süreçlerinde tatbik edilecek yöntemler masaya yatırıldı. Ayrıca organik üretim uygulamalarının değerlendirilmesi ve denetimlerin etkin biçimde yürütülmesine dair bilgilendirmelerde bulunuldu.