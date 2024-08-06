Afyonkarahisar\'da Stajyer Öğrencilere Et Ürünleri Parçalama ve Sucuk Yapımı Eğitimi Verildi

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Afyonkarahisar'da stajyer öğrencilere et ürünleri parçalama ve sucuk yapımı konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda, et ürünleri parçalama ve işleme tesisimizde stajyer öğrencilerimize onaylı üretim süreçleri ve sucuk üretiminin detaylarını inceleme fırsatı sağlandı. Eğitim çalışmasının ardından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, tesisin modern ve hijyenik koşullarında, onaylı üretim süreçlerinin nasıl işlediğini ve sucuk üretiminin tüm aşamalarını yerinde görerek detaylı bilgi edindiler. Bu çerçevede, öğrencilerimize et ürünlerinin parçalanmasından işlenmesine kadar tüm aşamalar ayrıntılı olarak anlatıldı ve uygulamalı örneklerle desteklendi. Bu eğitim çalışması, öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra, sektördeki en iyi uygulamaları öğrenmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda, onaylı üretim süreçlerinin önemine vurgu yapılarak, kaliteli ve güvenilir gıda üretiminin ülkemiz için ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR