Afyonkarahisar'da YKS'ye 18 bin aday katılacak

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl yaklaşık 18 bin üniversite adayının gireceği belirtildi.

Kent genelinde örgün eğitimden mezun olan 17 bin 735 öğrencinin YKS'de Temel Yeterlilik Testi'ne gireceği, bu öğrencilerden bin 291'nin Yabancı Dil Testi'ne, 11 bin 426'sının ise YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girecekleri belirtildi.

Sınav dolayısı ile kentte ayrıca İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet vereceği öğrenilirken ayrıca polis tarafından da sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ise yayımladığı mesaj ile adaylara başarılar dileyerek, "Geleceğe umutla bakın. Sizlerin başarıları, şehrimizin ve ülkemizin başarısı olacaktır. Her birinizin hayallerine ulaşacağına olan inancımla, YKS'ye katılacak tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyor sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR