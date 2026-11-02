Afyonkarahisar'da Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi için anma etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi için anma etkinliği gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar\'da Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi için anma etkinliği gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar'da Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi için Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde anma programı düzenlendi. Programa Vali Naci Aktaş, Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ve Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldı; oturumda Efendi'nin ilmi ve tasavvufi şahsiyeti anlatıldı.

Afyonkarahisar'da, Bolvadinli ilim ve kültür insanı Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi, düzenlenen programla anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen anma programına Vali Dr. Naci Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Mümin Yıldıztaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Yılmaz ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Uzmanı Fatih Yıldız, Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi'nin hayatını, ilmi ve tasavvufi şahsiyetini, düşünce dünyasını ve geride bıraktığı eserleri anlattı.

Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi'nin Medrese-i Haseniyye ve Hilmiye Kütüphanesi için topladığı geniş çaplı yazma ve nadir matbu eser koleksiyonu bulunduğu bilinmekte.

Kaynak: İHA
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