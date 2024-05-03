Afyonkarahisar Emirdağ'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimleri Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimleri Yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimleri Yapıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin hizmetlerinin çok önemli olduğunu belirterek, köylerin sorunlarını yerelde çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını söyledi. Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri, Kaymakam Bilici başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim sonucunda İl Genel Meclis Üyeleri Öztürk Köycü ve Süleyman Kocabıçak ile Beyköy Muhtarı Mustafa Taşyürek ve Camili Köyü Muhtarı Kenan Kuru bir yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği Encümen Üyeliğine seçildiler.

03.05.2024 10:22
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin hizmetlerinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Köylerimizin sorunlarını yerelde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde hep birlikte çalışacağız" dedi.

Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri, Kaymakam Bilici başkanlığında yapıldı.

Toplantı Emirdağ KYK Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne, iki İl Genel Meclis Üyesi ile iki köy muhtarı seçimi yapıldı. Kaymakam Bilici yaptığı açılış konuşmasında, köylerimizin sorunlarını yerelde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve 2023 yılı bütçesinin ibra edilmesi akabinde 2024 yılında görev alacak birlik encümeni üye seçimine geçildi.

Yapılan oylama sonunda; İl Genel Meclis Üyesi Öztürk Köycü ve Süleyman Kocabıçak ile Beyköy Muhtarı Mustafa Taşyürek ve Camili Köyü Muhtarı Kenan Kuru bir yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği Encümen Üyeliğine seçildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Seçimleri Yapıldı - Son Dakika

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