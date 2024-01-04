Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, Okul Yöneticilerine Öğrencilerin Bağımlılıklardan Uzak Durması İçin Çalışma Yapmalarını İstedi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, öğrencilerin teknoloji bağımlılığı da olmak üzere her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak durması için okul yöneticilerinin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Osman Bilici, ilçedeki ortaokul ve lise müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçede eğitim kalitesini her alanda artırma ve bunu kalıcı hale getirmek için belirlenen stratejiler üzerinde istişarelerde bulunuldu. Öncelikle öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalar ve projelerin geliştirilerek yeni metotlar ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiğini belirten Kaymakam Bilici, yine öğrencilerin bilişsel, zihinsel ve fiziksel yeteneklerini geliştirecek farklı ve özgün projelerin okullar tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerimizin devamsızlıklarının dikkate alınmasının onların devamsızlığa iten nedenleri bulmamıza olanak sağlayacağını ifade eden Kaymakam Bilici, geçen yıllarda uygulanan ve güzel sonuçlar alarak pozitif geri dönüşler elde edildiğini kaydetti.

"Okul çevresi güvenlik konusu önemli"

Okul çevresinde ve okullar bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerinin emniyet birimlerince alındığını vurgulayan Kaymakam Bilici, okul bahçesinde ve okulda öğrencilerin güvenliğinin denetiminin okul idaresinde ve öğretmenlerde olduğunu ifade ederek öğrencilerimizin teknoloji bağımlılığı da olmak üzere her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak durması için okullarımızın gerekli çalışmaları yapması gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Bilici başkanlığında gerçekleşen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Beyli ve Kadir Teke ile ortaokul ve lise müdürlerinin katıldığı toplantı, okul müdürlerinin okullarında yürüttükleri çalışmaları sunmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR